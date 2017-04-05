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YES FM

Wake Up Call, Wednesday April 5th, 2017

By Production Department
April 5, 2017
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Today’s Wake Up Call with Jeff Howe and Tommy Briggs

If you would like a copy of today’s audio, please e-mail production@yeshome.com

7:25 AM – Morning Munch with Jessica Jackson (Youth) – Zion Lutheran Church in Waterville

Download/Listen

www.zionlutheranwaterville.org

7:40 AM – Interview with Jonathan Morrow – Author of the book “Welcome to College: A Christ-Follower’s Guide for the Journey”

Download/Listen

www.welcometocollege.tv

www.jonathanmorrow.org

8:30 AM – Interview with Steve Johnson – Vice President of Reach Beyond – Fill My Cup Project

Download/Listen

www.reachbeyond.org/fillmycup

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