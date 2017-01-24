The Power 20 Countdown
Fridays 4-6pm
01/20/17
(1) 1. LIVE FOR THE DROP-CAPITAL KINGS
(3) 2. THERAPY SESSION-NF
(4) 3. THE JUDGE-TWENTY ONE PILOTS
(2) 4. UNDEFEATED-TAUREN WELLS
(6) 5. WARM UP-NF
(5) 6. I CAN’T QUIT-CAPITAL KINGS
(8) 7. REAL-NF
(9) 8. LOVE IS ACTION-TAUREN WELLS
(10) 9. HEARTBEAT-MAT KEARNEY
(7) 10. I WANT TO LIVE-SKILLET
(13) 11. INFINITE-BUILT BY TITAN
(14) 12. LATE NIGHTS-GAWVI
(11) 13. LOVE WITH YOUR LIFE-HOLLYN
(12) 14. CAN’T STOP ME NOW-LECRAE
(20) 15. THE RESISTENCE-SKILLET
(15) 16. I’M GOOD-TEDASHII
(16) 17. WHO ELSE-ANDY MINEO
(17) 18. BE THE CHANGE-BRITT NICOLE
(19) 19. TOO COLD-TRIP LEE
(*) 20. OUT OF THIS WORLD-FAMILY FORCE 5
January 24, 2017 - 10:08 pm
I heard a song today January 24th around 5 p.m. one of the lyrics was 321 catch me if you can would love to figure out who sings this and what the song is
January 26, 2017 - 4:57 pm
That would be Ready, Set, Go by Derek Minor