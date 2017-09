Power 20 Coundown

The Power 20 Countdown Fridays 4-6pm

9/22/17 1. I’LL FIND YOU-LECRAE-Six Weeks!

2. OUTRO-NF

3. HARD LOVE-NEEDTOBREATHE

4. LIONS-SKILLET

5. KIDZ-ANDY MINEO

6. LOVE IS ON OUR SIDE-CAPITAL KINGS

7. SHADOWS-THE AFTERS

8. ELEVATOR-LZ7

9. CUMBIA-GAWVI

10. WHAT YOU WANT-TENTH AVENUE NORTH

11. LORD BE WITH ME-LECRAE

12. GREEN LIGHTS-NF

13. MISFIT ANTHEM-SOCIAL CLUB MISFITS

14. DUNK CONTEST-ANDY MINE

15. JUDO-ANDY MINEO

16. BUSINESS AS USUAL-JOHN CHUCK & THE CLASS

17. NEW DAY-BLAKE WHITELEY

18. DON’T WANNA WAKE UP-CAPITAL KINGS

19. DO WHAT I GOTTA DO-AARON COLE

20. YOUR LOVE WON’T LET ME DOWN-YOUNG & FREE