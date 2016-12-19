Power 20 Countdown December 9, 2016

The Power 20 Countdown
Fridays 4-6pm
12/09/16
(1) 1. UNDEFEATED-TAUREN WELLS-Two Weeks!
(2) 2. I CAN’T QUIT-CAPITAL KINGS
(3) 3. LOVE WITH YOUR LIFE-HOLLYN
(4) 4. I WANT TO LIVE-SKILLET
(5) 5. LIVE FOR THE DROP-CAPITAL KINGS
(9) 6. THE JUDGE-TWENTY ONE PILOTS
(10) 7. THERAPY SESSION-NF
(6) 8. I’M GOOD-TEDASHII
(7) 9. WHO ELSE-ANDY MINEO
(8) 10. HOME-LZ7
(16) 11. WARM UP-NF
(11) 12. OH LORD-NF
(12) 13. TEMPO-KB
(13) 14. FEEL INVINCIBLE-SKILLET
(15) 15. BE THE CHANGE-BRITT NICOLE
(14) 16. LOOKING FOR AMERICA-SWITCHFOOT
(17) 17. CAN’T STOP ME NOW-LECRAE
(19) 18. SUPPOSED TO BE-ICON FOR HIRE
(18) 19. HEATHENS-TWENTY ONE PILOTS
(*) 20. LOVE IS ACTION-TAUREN WELLS
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