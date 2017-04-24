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YES FM

Power 20 Countdown Friday, April 14

By April OBrien
April 24, 2017
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The Power 20 Countdown
Fridays 4-6pm
04/14/17

(1) 1. LOST IN THE MOMENT-NF-Three Weeks!
(2) 2. OUT OF THIS WORLD-FAMILY FORCE 5
(3) 3. CHANGE THE WORLD-DEREK MINOR
(4) 4. LIGHTS SHINE BRIGHT-TOBY MAC
(7) 5. CAN’T LIVE WITHOUT-HOLLYN
(5) 6. THERAPY SESSION-NF
(6) 7. THE RESISTENCE-SKILLET
(8) 8. FREE-TEDASHII
(9) 9. BLESSINGS-LECRAE
(10) 10. GET DOWN GET DOWN-KJ 52
(11) 11. STOP ME-CHRISTON GRAY
(12) 12. POP OUT REVENGE-SOCIAL CLUB MISFITS
(13) 13. BEST OF ME REMIX-JORDAN FELIZ
(15) 14. HOW GOOD-SOCIAL CLUB MISFITS
(16) 15. DANGEROUS-BUILT BY TITAN
(14) 16. INFINITE-BUILT BY TITAN
(17) 17. NAH BRUH-KJ-52
(20) 18. ALL THE MONEY-BRITT NICOLE
(*) 19. CLOUDS-TRIP LEE
(*) 20. DIFFERENT DRUM-BLANCA

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