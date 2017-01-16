Go to Top
YES FM

Power 20 Countdown January 6, 2017

By April OBrien
January 16, 2017
0 Comments

The Power 20 Countdown
Fridays 4-6pm
01/06/17 (First one of 2017)

1. UNDEFEATED-TAUREN WELLS-Four Weeks!
2. LIVE FOR THE DROP-CAPITAL KINGS
3. I CAN’T QUIT-CAPITAL KINGS
4. THERAPY SESSION-NF
5. THE JUDGE-TWENTY ONE PILOTS
6. I WANT TO LIVE-SKILLET
7. WARM UP-NF
8. LOVE WITH YOUR LIFE-HOLLYN
9. I’M GOOD-TEDASHII
10. WHO ELSE-ANDY MINEO
11. REAL-NF
12. LOVE IS ACTION-TAUREN WELLS
13. HEARTBEAT-MAT KEARNEY
14. CAN’T STOP ME NOW-LECRAE
15. INFINITE-BUILT BY TITAN
16. BE THE CHANGE-BRITT NICOLE
17. LATE NIGHTS-GAWVI
18. HOME-LZ7
19. THE WAY THAT YOU LOVE ME-XXI
20. TOO COLD-TRIP LEE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>