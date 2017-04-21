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YES FM

Wake Up Call, Friday April 21st, 2017

By Production Department
April 21, 2017
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Today’s Wake Up Call with Jeff Howe and Tommy Briggs

If you would like a copy of today’s audio, please e-mail production@yeshome.com

7:25 AM – Morning Munch with Wendy Yeager – Living Proof Live

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www.lifeway.com/Living-Proof-Live/c/N-1z13y3vZ1z13vr8?type=events

7:30 AM – Interview with Jeremy Fofrich – Author of the book “Come As You Are”

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www.jeremyfofrich.com

8:30 AM – Interview with Bryan Sands – Author of the book “Everyone Loves Sex: So Why Wait?”

Download/Listen

www.everyonelovessex.org

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