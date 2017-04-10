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YES FM

Wake Up Call, Monday April 10th, 2017

By Production Department
April 10, 2017
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Today’s Wake Up Call with Jeff Howe and Tommy Briggs

Due to technical difficulties, audio from today’s show is unavailable. We apologize for the inconvenience.

7:25 AM – Morning Munch with Pastor Lilanthi Ward – Aldersgate United Methodist Church

www.aldersgatetoledoumc.org

 

7:40 AM – Interview with Beth Irwin – Epworth United Methodist Church Maundy Thursday Service and Friday, Stations of the Cross

www.epworth.com

8:00 AM – Interview with Ed Sitter – Foundation for Life Free Movie Night featuring “Bella” and new Right to Life Action Coalition of Ohio that Ed is president of

www.fflnwo.org

8:30 AM – Interview with Matthew Faraci – “Frankly Faraci” on The Dove Channel

www.franklyfaraci.com

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