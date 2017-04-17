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YES FM

Wake Up Call, Monday April 17th, 2017

By Production Department
April 17, 2017
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Today’s Wake Up Call with Tommy Briggs

If you would like a copy of today’s audio, please e-mail production@yeshome.com

7:25 AM – Morning Munch with Vonda Kay and Jackie Frisch – Living Proof Live

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www.lifeway.com/Living-Proof-Live/c/N-1z13y3vZ1z13vr8?type=events

7:00 AM – Interview with Josh Bradley – Global Frontier Mission

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www.gogfm.org

www.missionpossible6.wordpress.com

8:00 AM – Interview with Shannon Deitz – Abuse Survivor and Founder of Hopeful Hearts Ministry – April is National Sexual Assault Awareness Month, as well as National Child Abuse Prevention Month

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www.hopefulheartsministry.com

8:30 AM – Interview with John Stewart – Christian Apologist and Lawyer, Author of the book “More Than a Prophet: The Identity of Jesus from the Bible, the Qur’an and Early Sources”

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