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YES FM

Wake Up Call, Monday April 24th, 2017

By Production Department
April 25, 2017
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Today’s Wake Up Call with Jeff Howe and Tommy Briggs

If you would like a copy of today’s audio, please e-mail production@yeshome.com

7:25 AM – Morning Munch with George Williams – MERGE/Toledo Prays Event

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www.mergetoledo.com

8:00 AM – Interview with Dr. Michael Aman – National Autism Awareness Month/Recent study from the Ohio State University Wexner Medical Center’s Nisonger Center

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8:20 AM – Interview with KJ-52

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8:40 AM – Interview with Brian Godawa – Author of the controversial novel about the book of Revelation “Tyrant: Rise of the Beast”

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www.godawa.com

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