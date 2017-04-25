Wake Up Call, Monday April 24th, 2017

The Power 20 Countdown
Fridays 4-6pm
04/21/17
(1) 1. LOST IN THE MOMENT-NF-Four Weeks!
(2) 2. OUT OF THIS WORLD-FAMILY FORCE 5
(3) 3. CHANGE THE WORLD-DEREK MINOR
(4) 4. LIGHTS SHINE BRIGHT-TOBY MAC
(5) 5. CAN’T LIVE WITHOUT-HOLLYN
(6) 6. THERAPY SESSION-NF
(7) 7. THE RESISTENCE-SKILLET
(10) 8. GET DOWN GET DOWN-KJ 52
(13) 9. BEST OF ME REMIX-JORDAN FELIZ
(15) 10. DANGEROUS-BUILT BY TITAN
(11) 11. STOP ME-CHRISTON GRAY
(12) 12. POP OUT REVENGE-SOCIAL CLUB MISFITS
(14) 13. HOW GOOD-SOCIAL CLUB MISFITS
(8) 14. FREE-TEDASHII
(9) 15. BLESSINGS-LECRAE
(17) 16. NAH BRUH-KJ-52
(18) 17. ALL THE MONEY-BRITT NICOLE
(19) 18. CLOUDS-TRIP LEE
(16) 19. INFINITE-BUILT BY TITAN
(*) 20. SHADOWS-THE AFTERS
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