Wake Up Call, Monday January 9th

The Power 20 Countdown
Fridays 4-6pm
01/06/17 (First one of 2017)
1. UNDEFEATED-TAUREN WELLS-Four Weeks!
2. LIVE FOR THE DROP-CAPITAL KINGS
3. I CAN’T QUIT-CAPITAL KINGS
4. THERAPY SESSION-NF
5. THE JUDGE-TWENTY ONE PILOTS
6. I WANT TO LIVE-SKILLET
7. WARM UP-NF
8. LOVE WITH YOUR LIFE-HOLLYN
9. I’M GOOD-TEDASHII
10. WHO ELSE-ANDY MINEO
11. REAL-NF
12. LOVE IS ACTION-TAUREN WELLS
13. HEARTBEAT-MAT KEARNEY
14. CAN’T STOP ME NOW-LECRAE
15. INFINITE-BUILT BY TITAN
16. BE THE CHANGE-BRITT NICOLE
17. LATE NIGHTS-GAWVI
18. HOME-LZ7
19. THE WAY THAT YOU LOVE ME-XXI
20. TOO COLD-TRIP LEE
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