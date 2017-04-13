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YES FM

Wake Up Call, Thursday April 13th, 2017

By Production Department
April 13, 2017
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Today’s Wake Up Call with Jeff Howe and Tommy Briggs

If you would like a copy of today’s audio, please e-mail production@yeshome.com

7:25 AM – Morning Munch with Pastor Lilanthi Ward – Aldersgate United Methodist Church

Download/Listen

www.aldersgatetoledoumc.org

7:40 AM – Interview with Pastor Tony Scott – The Church on Strayer Easter Egg Drop

Download/Listen

www.easteratthechurch.tv

8:00 AM – Interview with Michael Austin – Christian History Magazine

Download/Listen

www.christianhistoryinstitute.org

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