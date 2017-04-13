Wake Up Call, Thursday April 13th, 2017

The Power 20 Countdown
Fridays 4-6pm
04/07/17
(1) 1. LOST IN THE MOMENT-NF-Two Weeks!
(2) 2. OUT OF THIS WORLD-FAMILY FORCE 5
(4) 3. CHANGE THE WORLD-DEREK MINOR
(6) 4. LIGHTS SHINE BRIGHT-TOBY MAC
(3) 5. THERAPY SESSION-NF
(5) 6. THE RESISTENCE-SKILLET
(7) 7. CAN’T LIVE WITHOUT-HOLLYN
(8) 8. FREE-TEDASHII
(9) 9. BLESSINGS-LECRAE
(10) 10. GET DOWN GET DOWN-KJ 52
(11) 11. STOP ME-CHRISTON GRAY
(12) 12. POP OUT REVENGE-SOCIAL CLUB MISFITS
(14) 13. BEST OF ME REMIX-JORDAN FELIZ
(13) 14. INFINITE-BUILT BY TITAN
(18) 15. HOW GOOD-SOCIAL CLUB MISFITS
(19) 16. DANGEROUS-BUILT BY TITAN
(17) 17. NAH BRUH-KJ-52
(15) 18. LOVE IS ACTION-TAUREN WELLS
(16) 19. LATE NIGHTS-GAWVI
(*) 20. ALL THE MONEY-BRITT NICOLE
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