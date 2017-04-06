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YES FM

Wake Up Call, Thursday April 6th, 2017

By Production Department
April 6, 2017
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Today’s Wake Up Call with Jeff Howe and Tommy Briggs

If you would like a copy of today’s audio, please e-mail production@yeshome.com

7:25 AM – Morning Munch with Pastor Steve Bower-Lee – Zion Lutheran Church in Waterville

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www.zionlutheranwaterville.org

8:00 AM – Interview with Todde Funk – Bass Player for Toby Mac – Hits Deep Tour tonight at Huntington Center in Toledo

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8:30 AM – Interview with Dr. Gary Frazier – Co-Author of the book “Miracle of Israel: The Shocking, Untold Story of God’s Love for His People”

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www.garyfrazier.com

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