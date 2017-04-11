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YES FM

Wake Up Call, Tuesday April 11th, 2017

By Production Department
April 11, 2017
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Today’s Wake Up Call with Jeff Howe and Tommy Briggs

If you would like a copy of today’s audio, please e-mail production@yeshome.com

7:25 AM – Morning Munch with Pastor Lilanthi Ward – Aldersgate United Methodist Church

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www.aldersgatetoledoumc.org

7:40 AM – Interview with Aaron Baer – House Bill 160 – 3 ways this new bill will hurt businesses, churches, and people like you

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www.ccv.org

8:00 AM – Interview with Jaquelle Crowe – Author of the book “This Changes Everything: How the Gospel Transforms the Teen Years”

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www.jaquellecrowe.com

8:00 AM – Interview with Harim Ellis – Drug Free Action Alliance – We Are the Majority youth rally and march

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www.drugfreeactionalliance.org

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