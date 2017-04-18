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YES FM

Wake Up Call, Tuesday April 18th, 2017

By Production Department
April 18, 2017
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Today’s Wake Up Call with Jeff Howe and Tommy Briggs

If you would like a copy of today’s audio, please e-mail production@yeshome.com

7:25 AM – Morning Munch with Tiffany Thompson – Living Proof Live

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www.lifeway.com/Living-Proof-Live/c/N-1z13y3vZ1z13vr8?type=events

7:40 AM – Interview with Sarah Wassner Flynn – Author of the National Geographic book “This Book Stinks!: Gross Garbage, Rotten Rubbish, and the Science of Trash”

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8:30 AM – Interview with Cathie Quillet – Author of the book “Not Pregnant: A Companion for the Emotional Journey of Infertility”

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www.facebook.com/notpregnantbook

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