Wake Up Call, Tuesday April 25th, 2017

The Power 20 Countdown

Fridays 4-6pm

04/21/17

(1) 1. LOST IN THE MOMENT-NF-Four Weeks!

(2) 2. OUT OF THIS WORLD-FAMILY FORCE 5

(3) 3. CHANGE THE WORLD-DEREK MINOR

(4) 4. LIGHTS SHINE BRIGHT-TOBY MAC

(5) 5. CAN’T LIVE WITHOUT-HOLLYN

(6) 6. THERAPY SESSION-NF

(7) 7. THE RESISTENCE-SKILLET

(10) 8. GET DOWN GET DOWN-KJ 52

(13) 9. BEST OF ME REMIX-JORDAN FELIZ

(15) 10. DANGEROUS-BUILT BY TITAN

(11) 11. STOP ME-CHRISTON GRAY

(12) 12. POP OUT REVENGE-SOCIAL CLUB MISFITS

(14) 13. HOW GOOD-SOCIAL CLUB MISFITS

(8) 14. FREE-TEDASHII

(9) 15. BLESSINGS-LECRAE

(17) 16. NAH BRUH-KJ-52

(18) 17. ALL THE MONEY-BRITT NICOLE

(19) 18. CLOUDS-TRIP LEE

(16) 19. INFINITE-BUILT BY TITAN

(*) 20. SHADOWS-THE AFTERS