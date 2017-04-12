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YES FM

Wake Up Call, Wednesday April 12th, 2017

By Production Department
April 12, 2017
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Today’s Wake Up Call with Jeff Howe and Tommy Briggs

If you would like a copy of today’s audio, please e-mail production@yeshome.com

7:25 AM – Morning Munch with Pastor Lilanthi Ward – Aldersgate United Methodist Church

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www.aldersgatetoledoumc.org

7:00 AM – Interview with Barb and Bill Herzog – Toledo Prays event on May 4th

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www.mergetoledo.org

8:00 AM – Interview with Len Woods – Author of the book “The Rose Guide to Discipleship

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www.rose-publishing.com

www.thewoodswords.com

8:30 AM – Interview with Rabbi Greg Hershberg – Author of the book “A Life for God: A Rabbi’s Analysis of Life, the Cross, and Eternity”

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www.getzel.org

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