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YES FM

Wake Up Call, Wednesday April 19th, 2017

By Production Department
April 19, 2017
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Today’s Wake Up Call with Jeff Howe and Tommy Briggs

If you would like a copy of today’s audio, please e-mail production@yeshome.com

7:25 AM – Morning Munch with Monica Gregory – Living Proof Live

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www.lifeway.com/Living-Proof-Live/c/N-1z13y3vZ1z13vr8?type=events

7:40 AM – Interview with Rev. Elizabeth Rand from Monroe Street UM and Clara Petty from Monroe Street Neighborhood – Freedom School Summer Program – Open House

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8:30 AM – Interview with Kirk Noonan – Co-author of the book “Your Next 24 Hours: One Day of Kindness Can Change Everything”

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www.convoyofhope.org

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